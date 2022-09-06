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«Большой шлем»

6 сентября, 02:19

Надаль о поражении от Тиафо: «Нужно быть быстрым и очень молодым, а я уже не могу держать такой темп»

Сергей Разин
корреспондент

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в четвертом круге US Open от Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:4, 4:6, 3:6).

«Я сыграл плохой матч, а он — хороший... Нужно быть быстрым и очень молодым, а я уже не могу держать такой темп. Не буду искать оправданий. Я вышел в четвертый раунд и встретился с игроком, который был лучше меня. Важно признать все хорошие вещи, которые соперник делает и сделал. Мешали ли мне травмы? Мы можем сейчас причитать и жаловаться на что-то, но это не изменит ситуацию. Это часть моей карьеры», — приводит слова Надаля журналист Хелен Эллиот.

Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты. На счету 36-летнего испанца 9 подач навылет, 9 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 6. У 24-летнего американца 18 эйсов и 4 ошибок на второй подаче, а также 5 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале Тиафо встретится с россиянином Андреем Рублевым.

US Open
Рафаэль Надаль
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