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Сегодня, 02:54

Петрова: «Хачанов что хотел, то и делал в матче с Нагалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что первый круг «Ролан Гаррос» сложился удачно для российского теннисиста Карена Хачанова.

«Хачанов играл с индусом Нагалом, 95-м номером рейтинга. Игроку невысокого роста было тяжело справляться с мощными кручеными ударами Карена. Хачанов что хотел, то и делал. Что ж, он хорошо размялся, первый круг для него сложился очень удачно», — цитирует «РБ Спорт» Петрову.

Хачанов обыграл Сумита Нагала и вышел во второй круг, где встретится со словаком Йозефом Коваликом.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/28/23120065.shtml?updated
Теннис
Ролан Гаррос
Карен Хачанов
Надежда Петрова
0
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