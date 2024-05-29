Петрова: «Хачанов что хотел, то и делал в матче с Нагалом»

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что первый круг «Ролан Гаррос» сложился удачно для российского теннисиста Карена Хачанова.

«Хачанов играл с индусом Нагалом, 95-м номером рейтинга. Игроку невысокого роста было тяжело справляться с мощными кручеными ударами Карена. Хачанов что хотел, то и делал. Что ж, он хорошо размялся, первый круг для него сложился очень удачно», — цитирует «РБ Спорт» Петрову.

Хачанов обыграл Сумита Нагала и вышел во второй круг, где встретится со словаком Йозефом Коваликом.