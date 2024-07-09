Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 06:32

Петрова: «Рублев плохо настроился на Уимблдон и надеялся на легкий проход во второй круг»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бронзовый призер Олимпийских игр Надежда Петрова прокомментировала поражение Андрея Рублева от Франсиско Комесаньи на Уимблдоне.

«Против Рублева аргентинец увидел возможность обыграть сеянного, пока тот еще не разыгрался по турниру. Мне показалось, что Комесанья в этой игре показал свой лучший матч: переводил, менял темп игры, завершал у сетки. В общем, сделал что-то невероятное. А Андрей, видимо, плохо настроился и надеялся на легкий проход», — цитирует Metaratings.ru Петрову.

2 июля Рублев в первом круге Уимблдона проиграл аргентинцу Франсиско Комесанье, который занимает 122-е место в рейтинге АТР, со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Надежда Петрова
0
Читайте также
Биография Макса Холлоуэя: жизнь и карьера бывшего чемпиона UFC
Здено Хара занялся триатлоном после завершения хоккейной карьеры
Суд арестовал третьего фигуранта по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ»
Глушенков может заменить Клаудиньо, Соболева действительно не хватает, а Летний кубок опять проигран. Что происходит в «Зените»
Остаток материнского капитала смогут получить более 730 тыс. семей
Генпрокуратуру попросили изъять из продажи опасную добавку в продукты
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Ольховский похвалил Калинскую за игру на Уимблдоне