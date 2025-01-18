Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:50

Петрова: «Медведев, конечно, удивил во втором круге Australian Open»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева от американца Лернера Тина во втором круге Australian Open.

«Даня Медведев, конечно, удивил во втором круге. Начал хорошо, повел 3:1, была возможность сделать брейк и вести 4:1. Казалось бы, можно было играть на уверенности, но он проиграл этот гейм, потом просто нелепо отдал свою подачу. Счет стал равным, и таким образом Даня дал своему сопернику веру в себя, что можно играть с таким сильным теннисистом на равных. Соперник поверил в свои силы и хорошо отработал пятисетовый матч, молодец, играл смело и стабильно.

Даня, такое впечатление, играл вторым номером. Ему нужно это менять в своей игре, переходить в более агрессивный теннис, больше варьировать, сокращать розыгрыши. Вязкую игру нужно заканчивать, потому что молодежь уже начинает наступать на пятки. Появились новые молодые теннисисты, которые и по мощи, и по скорости начинают переигрывать теннисистов из первой десятки», — цитирует ТАСС Петрову.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Надежда Петрова
Читайте также
Мошенники заставили 92-летнего партизана ВОВ выбросить сбережения в окно
Царукян снялся с боя против Махачева за сутки до UFC 311
СМИ узнали об активных продажах россиянами и финнами недвижимости в Эстонии
Ушел из жизни обладатель «Золотого мяча» Денис Лоу
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
СМИ сообщили о вывозе украинок из Польши для создания «Украинского легиона»
Популярное видео
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя