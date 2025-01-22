Надежда Петрова назвала достойным поражение Павлюченковой от Соболенко на Australian Open

Бронзовый призер Олимпиады, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова считает, что Анастасия Павлюченкова достойно играла против Арины Соболенко в четвертьфинале Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:3 в пользу 1-й ракетки мира.

«Настя с одним брейком в третьем сете уступила Арине, но мне кажется, что матч получился очень интересный, красочный. Арина мощно начала, первый сет очень уверенно выиграла. Потом Настя смогла собраться, начала играть более расковано и рискованно, у нее начали проходить великолепные удары на вылет.

В третьем, наверное, был матч нервов — у кого они более стойкие. Арина смогла сделать нужный брейк и выиграть сет. В ней есть уверенность игрока номер один, которая в нужный момент позволяет довести матч до победы. Но Настя очень достойно сыграла — кроме нее, у Арины никто и сета не мог взять», — сказала Петрова ТАСС.

33-летняя Павлюченкова занимает 32-е место в рейтинге WTA.