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Сегодня, 21:05

Радукану победила Мертенс во втором круге Уимблдона, Осака — выбыла

Руслан Минаев
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Британка Эмма Радукану победила бельгийку Элисе Мертенс во втором круге Уимблдона — 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час 17 минут.

Во втором круге Радукану сыграет с победительницей матча Аранча Рус (Нидерланды) — Мария Саккари (Греция).

Японка Наоми Осака проиграла американке Эмме Наварро — 4:6, 1:6.

Следующей сопернице Наварро станет россиянка Диана Шнайдер.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 6:2

Эмма Наварро (США, 19) — Наоми Осака (Япония, WC) — 6:4, 6:1

Источник: Сетка Уимблдона
Уимблдон
Наоми Осака
Эмма Радукану
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