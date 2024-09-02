Наварро обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал US Open

Американская теннисистка Эмма Наварро в 1/8 финала US Open обыграла соотечественницу Коко Гауфф со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. На счету 23-летней Наварро эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале Наварро встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эмма Наварро (США, 13) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:3, 4:6, 6:3