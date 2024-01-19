Наварро и Шнайдер в третьем круге Australian Open парного разряда сыграют с Александровой и Калинской

Американка Эмма Наварро и россиянка Диана Шнайдер обыграли Чань Хаочин и Джулиану Олмос в парном разряде Australian Open — 6:3, 4:6, 6:1. Встреча продлилась 2 часа. В третьем круге Наварро и Шнайдер сыграют с парой из России — Екатериной Александровой и Анной Калинской. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Второй круг Эмма Наварро/Диана Шнайдер (США/Россия) — Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика, 10) — 6:3, 4:6, 6:1