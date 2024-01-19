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«Большой шлем»

Сегодня, 08:00

Наварро и Шнайдер в третьем круге Australian Open парного разряда сыграют с Александровой и Калинской

Виктория Кравченко
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Американка Эмма Наварро и россиянка Диана Шнайдер обыграли Чань Хаочин и Джулиану Олмос в парном разряде Australian Open — 6:3, 4:6, 6:1. Встреча продлилась 2 часа.

В третьем круге Наварро и Шнайдер сыграют с парой из России — Екатериной Александровой и Анной Калинской.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Эмма Наварро/Диана Шнайдер (США/Россия) — Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика, 10) — 6:3, 4:6, 6:1

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