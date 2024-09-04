Наварро поблагодарила отца после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США

Американская теннисистка Эмма Наварро после выхода в дебютный полуфинал US Open обратилась к своему отцу со словами благодарности за то, что в свое время он привел ее в теннис.

«Хочу сказать спасибо отцу. Думаю, что он разглядел во мне потенциал еще в детстве. Он знал, что у меня может быть небольшой синдром дефицита внимания и гиперактивности или что-то в этом роде, что я не создана для учебы или работы с девяти утра до пяти вечера. Так что спасибо, папа, что отправил меня по этому пути», — приводит Tennis Up to Date слова Наварро.

В полуфинале Открытого чемпионата США Наварро встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая в четвертьфинале турнира обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

23-летняя американка является победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде, а также победительницей одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде.