Свентек победила Наварро и вышла в полуфинал Australian Open

Сегодня, 07:23
Польская теннисистка Ига Свентек в четвертьфинале Australian Open обыграла американку Эмму Наварро со счетом 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 23-летней польки эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.
В полуфинале Свентек встретится с американкой Мэддисон Кис.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 2) — Эмма Наварро (США, 8) — 6:1, 6:2
Мэдисон Кис (США, 19) — Элина Свитолина (Украина, 28) — 3:6, 6:3, 6:4