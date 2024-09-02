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Сегодня, 16:44

Навратилова — о Рублеве: «Он продолжает совершать одну и ту же ошибку снова и снова»

Алина Савинова
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Многократная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова отреагировала на поведение россиянина Андрея Рублева в матче четвертого круга US Open против болгарина Григора Димитрова.

В одном из розыгрышей российский теннисист до крови разбил себе руку ракеткой. Эта встреча завершилась его поражением со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6.

«Он бьет себя, и негативная энергия просто не может ему помочь, — приводит tennisuptodate слова Навратиловой. — Он продолжает совершать одну и ту же ошибку снова и снова. Он только вредит себе — как физически, так и эмоционально. Ему нужно беречь энергию для хороших дел, например, для ударов по теннисным мячам. Я считаю, что у него есть все необходимое, чтобы выиграть турнир «Большого шлема». У него хорошая подача, сильный удар справа, и ему просто нужно немного улучшить свою игру у сетки и поработать над менталитетом. А в целом он очень милый парень».

26-летний Рублев еще ни разу в своей карьере не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема».

Источник: tennisuptodate
Теннис
US Open
Андрей Рублев
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