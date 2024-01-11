Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

11 января, 23:53

Навратилова считает Рыбакину фаворитом Открытого чемпионата Австралии-2024

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова считает, что представительница Казахстана Елена Рыбакина является главным претендентом на победу на Australian Open-2024.

По ее мнению, в борьбе за титул турнира «Большого шлема» Рыбакиной может помешать только Ига Свентек из Польши.

«Рыбакина отлично подает. После поражения в финале в прошлом году она будет очень мотивирована. Так что, я думаю, для меня она сейчас фаворит. Данное покрытие ей подходит лучше, чем Свентек. И она должна быть очень уверена в себе, ведь она здорово здесь играла, доминировала. Это будет борьба между Свентек и Рыбакиной», — приводит TennisUpToDate слова Навратиловой.

Открытый чемпионат Австралии в 2024 году состоится с 14 по 28 января. Матчи пройдут в Мельбурне на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». В прошлом году победителем турнира среди женщин стала белоруска Арина Соболенко, которая в финале обыграла Рыбакину.

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/shes-the-favourite-right-now-elena-rybakina-receives-backing-for-maiden-australian-open-title-by-martina-navratilova
Теннис
Елена Рыбакина
0
Читайте также
Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в Каунасе
Знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон болен раком
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Соболенко пошутила по поводу формы Джоковича во время показательного матча
Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»
Джокович обратился к Рублеву перед Australian Open: «Можешь ли ты перестать выигрывать?»
Кирьос: «У меня разбилось сердце, когда я узнал об отказе Надаля от Australian Open-2024»
Осака: «Думаю, что смогу выиграть турнир «Большого шлема» в этом году»
Кафельников оценил результаты жеребьевки Australian Open для российских теннисистов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Тренер Янчук оценил форму Рублева перед Australian Open-2024