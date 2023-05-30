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«Большой шлем»

Сегодня, 16:49

Зверев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Александр Зверев.
Фото Reuters
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Немец Александр Зверев обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса в первом круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1. Матч длился 2 часа 40 минут.

Во втором круге Зверев сыграет со словаком Алексом Молчаном.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 22) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1

Алекс Молчан (Словакия) — Юго Гастон (Франция, WC) — 6:1, 7:6 (7:4), 6:4

Йосихито Нисиока (Япония, 27) — Джеффри Джон Вольф (США) — 1:6, 3:6, 6:4, 6:3, 6:3

Макс Перселл (Австралия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 1:6, 6:4, 6:4

Теннис
Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
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