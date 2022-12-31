Зверев: «В моем нынешнем положении было бы глупо рассчитывать на победу на Australian Open»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в первом матче на United Cup.

«Я чувствовал себя нормально, но мой уровень тенниса еще далек от желаемого. Но это нормально после перерыва в семь месяцев. К тому же я стал быстрее уставать.

В моем нынешнем положении было бы глупо чего-то ждать от Australian Open, рассчитывать на победу или что-то такое. Конечно, я хочу победить. Все хотят. Но для меня сейчас важнее вернуться к былой форме», — приводит слова Зверева пресс-служба United Cup.

Australian Open?2023 пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.