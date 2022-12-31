Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:38

Зверев: «В моем нынешнем положении было бы глупо рассчитывать на победу на Australian Open»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в первом матче на United Cup.

«Я чувствовал себя нормально, но мой уровень тенниса еще далек от желаемого. Но это нормально после перерыва в семь месяцев. К тому же я стал быстрее уставать.

В моем нынешнем положении было бы глупо чего-то ждать от Australian Open, рассчитывать на победу или что-то такое. Конечно, я хочу победить. Все хотят. Но для меня сейчас важнее вернуться к былой форме», — приводит слова Зверева пресс-служба United Cup.

Australian Open?2023 пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.

Australian Open
Александр Зверев (теннис)
0
Читайте также
Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире с 200 миллионами евро в год
Овечкин отрывается от Хоу. Но его гол не спас «Вашингтон»
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В будущем Australian Open могут перенести из Мельбурна