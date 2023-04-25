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Сегодня, 21:02

Несколько российских теннисистов подписали декларации для участия в Уимблдоне

Мария Гусева
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Несколько теннисистов из России и Беларуси подписали декларации для выступления на Уимблдоне-2023 в качестве нейтральных игроков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Рейтер».

Ранее организаторы Уимблдона объявили о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в турнире. Теннисистам будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран. Кроме того, запрет сохранится для спортсменов, которые получают финансирование от государства.

«Как только мы объявили, что игроки могут подписать декларации, у них есть возможность сделать это вплоть до крайнего срока подачи заявок на участие. Я не буду говорить подробности о том, кто именно, но несколько игроков их уже подписали. Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год. Они сказали, что хотели бы иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, что подписывают», — цитирует РИА «Новости» генерального директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон.

Она отметила, что на Уимблдоне будут запрещены флаги России и Беларуси, а также любые символы поддержки СВО.

В 2022 году после решения о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон ATP и WTA приняли решение не присуждать участникам турнира «Большого шлема» рейтинговые очки. Также LTA и AELTC были оштрафованы на 1 миллион долларов за отстранение спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях.

Уимблдон в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230425/uimbldon-1867730980.html
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