Кирьос: «Я один из лучших игроков мира. В этот раз я приехал за победой»

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своем настрое перед Australian Open.

Ранее спортсмен снялся с турнира в Аделаиде.

«Я один из лучших игроков мира, так что точно подхожу к Australian Open, да и к любому турниру, с уверенностью в себе. В этот раз все немного иначе, потому что я один из фаворитов. Обычно я что-то типа темной лошадки, но после прошлого сезона, конечно, буду одним из фаворитов, и мне это тоже в новинку. Я впервые приехал на «Шлем» с ощущением, что я точно могу забрать трофей. Не знаю, что я буду чувствовать, когда выйду на корт. Обычно мне нечего терять, я просто выхожу и устраиваю шоу. Так что сейчас нужно искать равновесие. Провести 14 дней, чтобы выиграть такой кубок, непросто. Конечно, я способен. Но и многие другие тоже способны», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

Матчи основной сетки Australian Open-2023 начнутся 16 января. Финальный поединок мужского турнира запланирован на 29 января.