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Сегодня, 10:05

Хромачева не смогла выйти в полуфинал Australian Open в миксте

Алина Савинова
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Россиянка Ирина Хромачева и американец Джексон Уитроу завершили выступление на Открытом чемпионате Австралии-2025 в смешанном парном разряде.

В четвертьфинале российско-американский дуэт уступил британцам Оливии Николлс и Генри Паттену — 2:6, 2:6. Матч длился 51 минуту.

В полуфинале турнира Николлс и Паттен сыграют с победителями встречи Эллен Перес/Кевин Кравиц (Австралия/Германия, 3) — Кимберли Биррелл/Джон-Патрик Смит (Австралия, WC).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Четвертьфинал

Оливия Николлс/Генри Паттен (Великобритания) — Ирина Хромачева/Джексон Уитроу (Россия/США) — 6:2, 6:2

Теннис
Australian Open
Ирина Хромачева
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