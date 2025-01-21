Хромачева не смогла выйти в полуфинал Australian Open в миксте

Россиянка Ирина Хромачева и американец Джексон Уитроу завершили выступление на Открытом чемпионате Австралии-2025 в смешанном парном разряде. В четвертьфинале российско-американский дуэт уступил британцам Оливии Николлс и Генри Паттену — 2:6, 2:6. Матч длился 51 минуту. В полуфинале турнира Николлс и Паттен сыграют с победителями встречи Эллен Перес/Кевин Кравиц (Австралия/Германия, 3) — Кимберли Биррелл/Джон-Патрик Смит (Австралия, WC). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Микст Парный разряд Четвертьфинал Оливия Николлс/Генри Паттен (Великобритания) — Ирина Хромачева/Джексон Уитроу (Россия/США) — 6:2, 6:2