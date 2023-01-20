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«Большой шлем»

Сегодня, 11:57

Норри проиграл Легечке в третьем круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешский теннисист Иржи Легечка обыграл британца Кэмерона Норри в третьем круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 12 минут.

12-я ракетка мира Норри 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету 71-й ракетки мира Легечки — 8 эйсов, 2 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В 1/8 финала турнира «Большого шлема» 21-летний чех сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Иржи Легечка (Чехия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 11) — 6:7 (8:10), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4

Теннис
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