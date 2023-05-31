Норри третий год подряд вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Сегодня, 20:55
Британский теннисист Кэмерон Норри обыграл француза Люку Пуя во втором круге «Ролан Гаррос».
Матч завершился со счетом 6:1, 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут.
13-я ракетка мира третий год подряд вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В 2021 и 2022 годах Норри проигрывал на стадии третьего раунда.
В этом году за первый в карьере выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» он поборется с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Александр Шевченко (Россия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 14) — Люка Пуй (Франция, Q) — 6:1, 6:3, 6:3