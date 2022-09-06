Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

6 сентября, 22:23

Рууд - о победе над Берреттини: «Я никогда в жизни не начинал матч так хорошо»

Рууд в восторге от своей игры в четвертьфинале US Open-2022
Анна Горшкова
Корреспондент

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал выход в полуфинал US Open-2022.

В четвертьфинале турнира 7-я ракетка мира обыграл Маттео Берреттини со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4).

«Я никогда в жизни не начинал матч так хорошо. Все шло своим чередом, я попадал во все нужные точки, плюс Маттео, возможно, подавал не так хорошо, как обычно. Я смог воспользоваться теми шансами, которые у меня были. Я немного занервничал к концу второго сета, потому что все шло слишком хорошо.

Это здорово, но иногда ты слишком заводишься и можешь подумать, что способен ходить по воде — а это же невозможно. Так что мне нужно было немного успокоиться. К счастью, получилось подать на второй сет, а третий был очень тяжелым», — приводит слова Рууда сайт ATP.

В полуфинале Открытого чемпионата США норвежец сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия).

Источник: https://www.atptour.com/en/news/ruud-berrettini-us-open-2022-qf-tuesday
Теннис
US Open
Каспер Рууд
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: US Open 2022: Алькарас — новый чемпион и №1, вылет Медведева и прощание Серены
Рууд о формуле победы на турнире «Большого шлема»: «Чтобы не было испанца в финале»
Циципас прокомментировал победу Алькараса в финале US Open
Надаль похвалил Рууда после неудачи в финале US Open
19-летний Алькарас сменил Медведева во главе рейтинга. Испанец — чемпион US Open
Первый тренер Медведева: «Лидерство в рейтинге немного давило и беспокоило его. Сейчас этот этап позади»
US Open-2022 установил рекорд посещаемости в истории турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Рууд вышел в полуфинал US Open-2022

US Open, результаты матчей 1/4 финала: Хачанов победил Кирьоса, Рублев проиграл Тиафо и другие