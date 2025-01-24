Серб Новак Джокович и немец Александр Зверев встретятся в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в ночь с четверга на пятницу, с 23 на 24 января. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 6.30 по московскому времени.

Новак Джокович — Александр Зверев: трансляция матча Открытого чемпионата Австралии (видео)

Следить за результатом игры Джокович — Зверев и других встреч турнира «Большого шлема» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций Открытого чемпионата Австралии в России нет. Игры в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Также на официальном YouTube-канале турнира проходит мультипликационная трансляция.

В четвертьфинале седьмой номер мирового рейтинга Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в четырех сетах — 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Вторая ракетка мира Александр Зверев на предыдущей стадии прошел американца Томми Пола — 7:6, 7:6, 2:6, 6:1.