Джокович вышел в третий круг Australian Open

Сегодня, 09:19
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл португальца Джейми Фарию во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.
В третьем круге 37-летний серб встретится с чехом Томашем Махачем.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 7) — Джейми Фария (Португалия, Q) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2