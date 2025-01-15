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Сегодня, 09:19

Джокович вышел в третий круг Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл португальца Джейми Фарию во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 3 часа 1 минуту.

В третьем круге 37-летний серб встретится с чехом Томашем Махачем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 7) — Джейми Фария (Португалия, Q) — 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2

 

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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