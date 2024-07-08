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Сегодня, 23:16

Джокович победил Руне в трех сетах в четвертом круге Уимблдона

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Серб Новак Джокович победил датчанина Хольгера Руне в четвертом круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:2.

Матч длился 2 часа 5 минут. Джокович за игру сделал 5 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. У Руне — 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта после двух попыток.

Вторая ракетка мира Джокович вышел в четвертьфинал травяного «мейджора» и встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Хольгер Руне (Дания, 15) — 6:3, 6:4, 6:2

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Хольгер Руне
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