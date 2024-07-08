Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:15

Новак Джокович — Хольгер Руне: смотреть матч Уимблдона в прямом эфире

Джокович сыграет с Руне в 1/8 финала Уимблдона 8 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хольгер Руне.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне в 1/8 финала Уимблдона в понедельник, 8 июля. Начало матча — в 18.45 по московскому времени. Игра состоится на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала Уимблдона. В России легальной трансляции теннисного тура нет. В прямом эфире смотреть матч Джокович — Руне можно в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Джокович — вторая ракетка мира. Руне — 15-й номер рейтинга ATP.

В истории очных противостояний теннисисты встречались 5 раз. Счет 3-2 в пользу серба.

Джокович — 7-кратный победитель травяного «мэйджора» (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Хольгер Руне
Обсудить
Читайте также
Здено Хара занялся триатлоном после завершения хоккейной карьеры
Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Путин призвал наладить систему отпусков для участников спецоперации
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Калинская снялась, Зверев против Фритца, матч Джоковича. Онлайн-трансляция Уимблдона
Калинская не смогла сотворить сенсацию. В четвертьфинале Уимблдона — без россиянок
Де Минаур вышел в четвертьфинал Уимблдона
Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 8 июля: Музетти вышел в четвертьфинал, Руне — Джокович
Рыбакина о победе над Калинской: «Точно не хотела такого завершения матча»
Медведев и Синнер сыграют первым запуском на центральном корте Уимблдона 9 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Рыбакина сыграет со Свитолиной в 1/4 финала Уимблдона

Медведев и Синнер сыграют первым запуском на центральном корте Уимблдона 9 июля