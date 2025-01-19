Джокович обыграл Легечку и встретится с Алькарасом в четвертьфинале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович победил чеха Иржи Легечку в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Игра продолжалась 2 часа 41 минуту. Джокович сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Легечки 11 подач навылет, 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. В четвертьфинале 37-летний серб сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Четвертый круг Новак Джокович (Сербия, 7) — Иржи Легечка (Чехия, 24) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)