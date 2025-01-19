Джокович обыграл Легечку и встретится с Алькарасом в четвертьфинале Australian Open

Сегодня, 13:56
Сербский теннисист Новак Джокович победил чеха Иржи Легечку в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).
Игра продолжалась 2 часа 41 минуту.
Джокович сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Легечки 11 подач навылет, 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.
В четвертьфинале 37-летний серб сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 7) — Иржи Легечка (Чехия, 24) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)