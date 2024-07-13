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Сегодня, 16:00

Новак Джокович — Карлос Алькарас: дата и время начала мужского финала Уимблдона 2024

Финал Уимблдона Джокович — Алькарас пройдет 14 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович сыграет против испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2024 в воскресенье, 14 июля. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию матча Джокович — Алькарас можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Джокович второй год подряд сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее по сетке прошел россиянина Даниила Медведева (6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4). В финале Уимблдона прошлого года победу одержал Алькарас, однако в личных встречах ведет серб со счетом 3-2.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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