Джокович — Алькарас: где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 16 июля, Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграют финале Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде. Встреча начнется на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в 16:00 по московскому времени.

Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России нет. Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований и с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Сербский теннисист назвал ожидаемым финал с участием его самого и Алькараса.

«Наверное, с начала турнира это был самый ожидаемый финал. Алькарас, я... Это будет его первый финал «Уимблдона». Он так молод, но сейчас невероятно стабилен, в том числе на траве. Вряд ли многие ожидали, что он будет так хорошо играть, потому что его стиль в основном вырабатывался для грунта или более медленных хардовых кортов. Но он невероятно адаптируется к покрытиям, обстоятельствам и соперникам в конкретный день», — отметил Джокович на пресс-конференции.

«Играть против Новака? Это придает еще больше мотивации. А еще круче — играть в финале против легенды нашего спорта. Если я выиграю «Уимблдон», да еще и против Новака, то это будет что-то особенное. Я всегда говорю, что если хочешь быть лучшим, надо обыгрывать лучших, а Новак один из них. Будет здорово, если у меня получится», — заявил Карлос Алькарас после полуфинала с Даниилом Медведевым.