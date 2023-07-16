Джокович и Алькарас сыграют друг с другом в третий раз в истории

В воскресенье, 16 июля, сербский теннисист Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас сыграют в финале Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде.

Это будет третья очная игра двух спортсменов.

Обе предыдущие встречи Джоковича и Алькараса прошли на грунте.

В 2022 году Карлос одержал победу над сербом в полуфинале «мастерса» в Мадриде за 3 часа 38 минут в трех сетах.

В 2023 году Новак обыграл испанца в полуфинале «Ролан Гаррос» за 3 часа 15 минут — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Игра состоялась 9 июня — чуть более месяца назад.

Таким образом, счет в личных встречах — 1:1.

Победитель финального матча на Уимблдоне станет первой ракеткой мира, пока Алькарас возглавляет рейтинг ATP, а Джокович идет вторым.

Джокович в случае победы сравняется по количеству титулов Уимблдона с рекордсменом турнира Роджером Федерером (8 побед).

Следить за финальным матчем Уимблдона в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований и с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Легальных телетрансляций в России не ведется.

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