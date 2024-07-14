Сербский теннисист Новак Джокович сыграет против испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2024 в воскресенье, 14 июля. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет.

Теннисисты встречались друг с другом пять раз. Три победы одержал Джокович — в полуфинале «Ролан Гаррос» в 2023-м (6:3, 5:7, 6:1, 6:1), в полуфинале Цинциннати-2023 (5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) и в полуфинале Итогового турнира (6:3, 6:2). Алькарас одержал две победы — в полуфинале Мадрида-2022 (6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) и в финале Уимблдона (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский считает Карлоса Алькараса фаворитом в финале Уимблдона-2024 против Новака Джоковича.

«Для меня фаворитом является Алькарас. Объясню почему. Потому что я совсем не уверен, что Джокович, если будет очень плотный матч, вообще проведет его целиком. Дело в том, что Джокович восстановился феноменально быстро после операции. Но все-таки турнир уже подходит к концу, и нагрузка растет, и Алькарас, однозначно, будет двигать Джоковича по всему корту. Это будет очень плотный матч, и здесь, конечно, нужно стопроцентное физическое состояние. Поэтому, на мой взгляд, именно в этом компоненте у Алькараса сейчас преимущество», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает испанца Карлоса Алькараса фаворитом матча против серба Новака Джоковича в финале Уимблдона.

«Если Алькарас занервничает, то может начать много ошибаться, и у Джоковича появится хороший шанс. Он очень тонко чувствует такие моменты, в плане психологии сербский теннисист, наверное, лучший в мире. Но при всем этом я считаю, что вероятность победы Алькараса составляет 70 процентов», — цитирует Янчука ТАСС.

По мнению букмекеров больше шансов на победу у испанского теннисиста: котировка на его успех— 1,68. Вероятность такого исхода составляет 57%. Успех серба оценен коэффициентом 2,25 (43% вероятности).