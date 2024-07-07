Джокович объяснил, почему сымитировал игру на скрипке после победы в третьем круге Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович сымитировал игру на скрипке после победы над австралийцем Алексеем Попыриным (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в матче третьего круга Уимблдона.

«Мое празднование было для дочки Тары. Она уже пару месяцев играет на скрипке», — сказал Джокович после игры.

В матче теннисисты спародировали игру в футбол: Новак изобразил, что бьет по мячу, а Попырин показал, будто пытается отбить мяч. Так они отреагировали на выход сборной Англии в полуфинал чемпионата Европы.

В четвертом круге Уимблдона серб сыграет с датчанином Хольгером Руне.