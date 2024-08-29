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«Большой шлем»

Сегодня, 06:22

Джокович вышел в третий круг US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото USA Today Sports
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира US Open. Его соперник Ласло Джере отказался от продолжения борьбы в третьем сете при счете 6:4, 6:4, 2:0 в пользу Новака.

Матч продолжался 2 часа 12 минут. 37-летний Джокович 3 раза подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 11 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт (из 8).

Следующей соперником Джоковича будет австралиец Алексей Попырин.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 6:4, 2:0 — отказ 2-го игрока

Теннис
US Open
Новак Джокович
0
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