Джокович о Медведеве: «Это человек с правильными ценностями»

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, что очень хорошо относится к российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

Ранее Медведев вспомнил о том, как прилетел на матч Кубка Дэвиса Россия — Сербия на частном самолете Джоковича и добавил, что Новак всегда был добр к нему.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить Даниила за его теплые слова. Он меня удивил. Он уже рассказывал эту историю, но я очень ценю то, как он ее рассказал. Я тоже самого лучшего мнения о Медведеве как о человеке, коллеге и одном из моих главных оппонентов в последние пять лет. Я знаю, что он — человек с правильными ценностями. Это правда, что у него отличные отношения с большинством теннисистов, я вижу это в раздевалках. Он и его команда прекрасно со всеми общаются», — приводит Tennisuptodate слова Джоковича.

Джокович и Медведев 15 раз играли между собой. Серб выиграл 10 матчей, россиянин одержал 5 побед.

На Australian Open Джокович и Медведев дошли до четвертьфинала. В 1/4 финала серб сыграет с американцем Тэйлором Фритцем, а россиянин — с поляком Хубертом Хуркачем.

Джокович и Медведев находятся в разных половинах сетки и могут встретиться только в финале турнира.