Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:45

Джокович о статистике: «Я не хочу об этом думать — Уимблдон продолжается»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Новак Джокович поделился мнением о своей карьерной статистике. Серб обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале Уимблдона со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Для 36-летнего спортсмена это 33-я победа подряд на Уимблдоне. Впереди только серии в исполнении Роджера Федерера (40) и Бьорна Борга (41).

Помимо этого, Джокович вышел в 12-й полуфинал на Уимблдоне, уступая лишь Федереру (13).

«Статистика — это просто статистика. Во время турнира я не хочу слишком много думать о ней и достижениях. Турнир еще продолжается, и я думаю только об этом. Дальше будет только сложнее. Но мне понравилось то, как я сыграл, энергия на корте. И я надеюсь, что смогу выиграть через пару дней», — сказал Джокович после игры.

В полуфинале Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, который был сильнее россиянина Романа Сафиуллина.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Новак Джокович
1
0
Читайте также
Футболисты сборных США и Канады подрались после матча Золотого кубка КОНКАКАФ
Бердыев хочет, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в РПЛ
В Обнинске задержали второго подозреваемого в нападении из-за прически
В ЛНР заявили об увеличении числа женщин в рядах ВСУ
В Челябинской области убита 11-летняя школьница
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Джокович о конкуренции в матчах с ним: «Они хотят снять скальп, но у них это не получится»
В ФТР назвали успешным выступление Рублева на Уимблдоне
Джокович о Рублеве: «Его стоны после ударов немного пугают»
Рублев заставил Джоковича напрячься. Россиянин достойно сражался с легендой на Уимблдоне
Рублев уступил во всех восьми четвертьфиналах турниров «Большого шлема»
Джокович выиграл 33-й матч подряд на Уимблдоне и вышел в 12-й полуфинал турнира в карьере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович о конкуренции в матчах с ним: «Они хотят снять скальп, но у них это не получится»