Джокович похвалил оппонента по второму кругу Уимблдона: «Не уверен, что хотел сыграть с ним так рано»

Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг Уимблдона. Серб одержал победу над Джорданом Томпсоном из Австралии — 6:3, 7:6 (7:4), 7:5.

«Не уверен, что хотел сыграть с ним на такой ранней стадии, но мои поздравления за такую потрясающую игру. Ему немного не везло во втором сете, но сегодня он сыграл здорово. Он заслуживает аплодисментов однозначно», — сказал серб после игры.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Стэн Вавринка (Швейцария).