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Сегодня, 15:43

Новак Джокович попросил вывести зрителя с трибун по ходу матча на Australian Open

Иван Шитик
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Getty Images
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Пятая ракетка мира Новак Джокович попросил вывести зрителя с трибун по ходу матча против Энцо Куако в рамках второго круга Australian Open.

«Он весь вечер меня провоцирует. Вы знаете, о ком я говорю. Он пьяный в стельку, с первого розыгрыша провоцирует. Он пришел не теннис смотреть, а мне мешать.

Вы собираете что-то предпринимать? Почему нельзя попросить охрану его вывести?» - обратился сербский теннисист к судье.

Матч завершился победой Джоковича в четырех сетах — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0.

В третьем круге Australian Open серб сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Australian Open
Новак Джокович
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