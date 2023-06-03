Джокович — о болельщиках на «Ролан Гаррос»: «Есть люди, которым нравится гудеть на каждое твое действие»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал отношения с болельщиками на «Ролан Гаррос».

«Большинство людей приходит насладиться теннисом или поддержать кого-то из игроков. Но есть люди, которым нравится гудеть на каждое твое действие. Я считаю это неуважительным, я это не понимаю. Но они имеют право. Они заплатили за билеты и могут делать все что хотят. Иногда я молчу. Даже не иногда — а в 98 процентов случаев. Иногда я борюсь, когда чувствую, что кто-то проявляет неуважение и должен за это ответить», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2023 Джокович сыграет с Хуаном Пабло Варильясом (Перу).