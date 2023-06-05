Джокович: «Впереди четвертьфинал с Хачановым, и я знаю, какая у меня цель на этом турнире»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Хуаном-Пабло Варильясом (6:3, 6:2, 6:2) в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«17 четвертьфиналов на «Ролан Гаррос» в карьере? Я этим горжусь, но мое внимание уже приковано к следующему матчу. Впереди четвертьфинал с Хачановым, и я знаю, какая у меня цель на этом турнире. Стараюсь держать концентрацию и, конечно, не забегать слишком далеко вперед. Конечно, по тому, как я играл и как себя чувствовал, сегодняшнее выступление дает мне большую уверенность. С нетерпением жду следующего матча», — сказал Джокович на пресс-конфренции.

В 1/4 финала Джокович сыграет с россиянином Кареном Хачановым.