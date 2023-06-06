Джокович: «Карен был лучше на протяжении большей части первых двух сетов»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4) в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Я думаю, что он был лучше на протяжении большей части первых двух сетов. Мне было трудно найти свой ритм. Я сделал много невынужденных ошибок и вступил в матч довольно медленно, довольно вяло. Но я сыграл идеальный тай-брейк во втором сете, и с этого момента я стал играть на пару уровней выше, чем в начале

Было немного тревожно в конце четвертого сета, но мне удалось выиграть восемь очков подряд, чтобы закончить его. Мощная борьба. Это то, чего вы ожидаете в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Победы нужно заслужить, так что я просто рад, что преодолел сегодняшнюю трудность», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

Сербский теннисист заявил, что старался играть непредсказуемо против Хачанова.

«Против такого игрока, как Карен, который очень агрессивен и имеет сильную подачу, но, возможно, не так хорошо двигается, я старался играть совершенно непредсказуемо. Много дроп-шотов, изменение длины и так далее. В конце концов, это сработало. Это был большой бой. Это всегда так, я очень уважаю Карена. Он отличный боец, отличный игрок, и я желаю ему всего наилучшего до конца года», — сказал Новак.

В полуфинале серб сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Карлос Алькарас (Испания).