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Сегодня, 22:26

Джокович — о поддержке сербов в Косово: «У меня нет никаких сомнений, сделал бы это снова»

Виталий Косик
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой поступок после матча перового круга «Ролан Гаррос».

Спортсмен призвал остановить насилие в Косово, написав на объективе камеры: «Косово — сердце Сербии! Стоп насилию».

«Не знаю, что будет, накажут ли меня, знаю, что об этом уже писали иностранные журналисты. У меня нет никаких сомнений, я бы сделал это снова. Я против любых войн и конфликтов, я всегда заявлял об этом публично. Ситуация с Косово является прецедентом по уставу ООН и всем нормам, мне очень жаль, что мы находимся в ней. Косово — это наш очаг, наша твердыня, там произошла самая великая битва, там расположены самые главные монастыри», — приводит слова Джоковича «РИА Новости» со ссылкой на Telegraf.

После поступка спортсмена в соцсетях требуют дисквалифицировать и отстранить спортсмена от тенниса за то, что он назвал Косово частью Сербии.

Ранее в СМИ сообщалось, что формирования Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово. На данный момент известно о более 50 пострадавших.

Источник: РИА Новости
Теннис
Новак Джокович
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