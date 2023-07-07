Джокович: «Чем больше зрители против меня болеют, тем лучше для меня»

23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал то, что трибуны зачастую болеют против него.

«Они делают мне одолжение. Чем больше они против меня болеют, тем лучше для меня. Они будят во мне то, что, наверное, не хотят видеть, — победителя. Конечно, хочется, чтобы большая часть трибун была на твоей стороне. Я не хочу играть во враждебной атмосфере. Но получилось, что в большинстве матчей трибуны болеют за моих соперников. Это моя судьба, и это нормально. Иногда мне труднее с этим смириться, иногда я не понимаю реакцию болельщиков, но они имеют право», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Сербский теннисист сыграет со швейцарцем Станисласом Вавринкой в третьем круге Уимблдона. Счет в личных встречах 22-6 в пользу Джоковича.