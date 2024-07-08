Джокович о Кирьосе: «Ник — потрясающий игрок, я очень надеюсь, что он сможет вернуться»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал о тренировке с австралийцем Ником Кирьосом на Уимблдоне.

«Я рад, что он может и хочет поиграть со мной. Совсем иначе ощущается, когда ты тренируешься с игроком, а не спарринг-партнером — концентрация внимания другая, удары лучше, да и общее качество тренировки выше. Ник — потрясающий игрок, я очень надеюсь, что он сможет вернуться, потому что он важен для нашего спорта по многим причинам», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Также сербский теннисист отметил, что Кирьос тянет уровень игроков топ-10, когда относится к делу серьезно.

«У него есть тот дерзкий настрой, который нравится многим, и именно он позволяет ему обыгрывать меня, Федерера, Надаля — он уверенно играет на самых больших стадионах», — сказал Джокович.

29-летний Кирьос из-за травм почти не выступал последние два года. В сезоне-2023 он провел всего один матч.

37-летний Джокович в третьем круге Уимблдона-2024 обыграл австралийца Алексея Попырина (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Следующим его соперником станет датчанин Хольгер Руне.