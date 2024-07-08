Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 00:36

Джокович о Кирьосе: «Ник — потрясающий игрок, я очень надеюсь, что он сможет вернуться»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал о тренировке с австралийцем Ником Кирьосом на Уимблдоне.

«Я рад, что он может и хочет поиграть со мной. Совсем иначе ощущается, когда ты тренируешься с игроком, а не спарринг-партнером — концентрация внимания другая, удары лучше, да и общее качество тренировки выше. Ник — потрясающий игрок, я очень надеюсь, что он сможет вернуться, потому что он важен для нашего спорта по многим причинам», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Также сербский теннисист отметил, что Кирьос тянет уровень игроков топ-10, когда относится к делу серьезно.

«У него есть тот дерзкий настрой, который нравится многим, и именно он позволяет ему обыгрывать меня, Федерера, Надаля — он уверенно играет на самых больших стадионах», — сказал Джокович.

29-летний Кирьос из-за травм почти не выступал последние два года. В сезоне-2023 он провел всего один матч.

37-летний Джокович в третьем круге Уимблдона-2024 обыграл австралийца Алексея Попырина (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Следующим его соперником станет датчанин Хольгер Руне.

Теннис
Уимблдон
Ник Кирьос
Новак Джокович
1
0
Читайте также
Японских спортсменов на Олимпиаде защитят от непристойных фото
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Медведев: «У сетки я сказал Димитрову, что у нас было много великолепных матчей и розыгрышей»
Синнер: «Матч с Шелтоном получился очень сложным. Хорошо, что все закончилось в трех сетах»
Медведев, Синнер и Алькарас вышли в 1/4 финала. Онлайн-трансляция Уимблдона
Уимблдон-2024, женщины, результаты 7 июля: победа Наварро, вылет Кис и Радукану
Вторая ракетка мира Гауфф уступила Наварро в четвертом круге Уимблдона
Алькарас встретится с Полом в 1/4 финала Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Синнер: «Матч с Шелтоном получился очень сложным. Хорошо, что все закончилось в трех сетах»

Медведев: «У сетки я сказал Димитрову, что у нас было много великолепных матчей и розыгрышей»