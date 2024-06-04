Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за разрыва мениска

Серб Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена, сообщает пресс-служба турнира. По результатам МРТ теннисисту диагностирован разрыв медиального мениска правого колена.

Первая ракетка мира испытывал проблемы с правым коленом в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции против аргентинца Франсиско Черундоло.

В четвертьфинале он должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом, который теперь выйдет в полуфинал.

Джокович является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». В финале 2023-го он обыграл Рууда.