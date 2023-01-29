Новак Джокович обыграл Циципаса и стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Australian Open обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Встреча длилась 2 часа 59 минут.

Серб выиграл турнир в Австралии в 10-й раз в карьере.

Джокович выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Циципаса 15 эйсов, три ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)