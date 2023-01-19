Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:08

Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open

Иван Шитик
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Во встрече второго раунда Джокович победил француза Энцо Куако со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0. Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты.

Серб проиграл второй сет, во время которого он брал медицинский тайм-аут. Его сопернику, находящемуся на 191-й строчке мирового рейтинга, потребовалась медицинская помощь в начале первой партии.

В следующем круге Джокович, получивший четвертый номер посева, сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (27-й номер посева).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Энцо Куако (Франция, Q) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0

Алекс Де Минаур (Австралия, 22) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, 6:1

Бенжамен Бонзи (Франция) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 14) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1, 7:6 (10:4)

Роберто Баутиста Агут (Испания, 24) — Брэндон Холт (США, Q) — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 9) — Максим Кресси (США) — 7:5, 6:4, 6:4

Australian Open
Новак Джокович
1
2
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Петрова: «Рублеву предстоят очень сложные матчи на Australian Open»
Андрей Чесноков дал прогноза на матч между Даниилом Медведевым и Себастьяном Кордой
Новак Джокович попросил вывести зрителя с трибун по ходу матча на Australian Open
Чесноков: «Не понимаю, зачем разворачивать украинский флаг на матче россиянина и финна»
Петрова высоко оценила шансы Медведева выйти в 1/8 финала Australian Open
Валуев призвал австралийские власти последовать примеру Катара в организации спортивных соревнований
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго круга

В Госдуме поддержали Рублева после жалобы на поведение украинских болельщиков на Australian Open