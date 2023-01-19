Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open

Сегодня, 15:08
Серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Во встрече второго раунда Джокович победил француза Энцо Куако со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0. Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты.
Серб проиграл второй сет, во время которого он брал медицинский тайм-аут. Его сопернику, находящемуся на 191-й строчке мирового рейтинга, потребовалась медицинская помощь в начале первой партии.
В следующем круге Джокович, получивший четвертый номер посева, сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (27-й номер посева).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 4) — Энцо Куако (Франция, Q) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0
Алекс Де Минаур (Австралия, 22) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, 6:1
Бенжамен Бонзи (Франция) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 14) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1, 7:6 (10:4)
Роберто Баутиста Агут (Испания, 24) — Брэндон Холт (США, Q) — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2
Хольгер Руне (Дания, 9) — Максим Кресси (США) — 7:5, 6:4, 6:4