Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open

Серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Во встрече второго раунда Джокович победил француза Энцо Куако со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0. Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты.

Серб проиграл второй сет, во время которого он брал медицинский тайм-аут. Его сопернику, находящемуся на 191-й строчке мирового рейтинга, потребовалась медицинская помощь в начале первой партии.

В следующем круге Джокович, получивший четвертый номер посева, сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (27-й номер посева).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Энцо Куако (Франция, Q) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0

Алекс Де Минаур (Австралия, 22) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, 6:1

Бенжамен Бонзи (Франция) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 14) — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1, 7:6 (10:4)

Роберто Баутиста Агут (Испания, 24) — Брэндон Холт (США, Q) — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 9) — Максим Кресси (США) — 7:5, 6:4, 6:4