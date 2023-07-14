Джокович — Синнер: смотреть прямую трансляцию полуфинала Уимблдона

14 июля в Лондоне вторая ракетка мира Новак Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером в полуфинале Уимблдона. Их матч пройдет на Центральном корте, начало — в 15.30 по московскому времени.

В России не показывают видеотрансляции Уимблдона-2023 легально. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния Джокович — Синнер можно на сайте «СЭ».

В 1/4 финала Уимблдона 21-летний Синнер обыграл россиянина Романа Сафиуллина (6:4, 3:6, 6:2, 6:2), а 36-летний серб Джокович победил Андрея Рублева (4:6, 6:1, 6:4, 6:3).

В другой паре 1/2 финала турнира «Большого шлема» россиянин Даниил Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.