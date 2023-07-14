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Сегодня, 11:00

Джокович — Синнер: смотреть прямую трансляцию полуфинала Уимблдона

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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14 июля в Лондоне вторая ракетка мира Новак Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером в полуфинале Уимблдона. Их матч пройдет на Центральном корте, начало — в 15.30 по московскому времени.

В России не показывают видеотрансляции Уимблдона-2023 легально. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния Джокович — Синнер можно на сайте «СЭ».

В 1/4 финала Уимблдона 21-летний Синнер обыграл россиянина Романа Сафиуллина (6:4, 3:6, 6:2, 6:2), а 36-летний серб Джокович победил Андрея Рублева (4:6, 6:1, 6:4, 6:3).

В другой паре 1/2 финала турнира «Большого шлема» россиянин Даниил Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Даниил Медведев. Алькарас — Медведев, Синнер — Джокович: расписание 14 июля на Уимблдоне

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Янник Синнер
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