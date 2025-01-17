Алькарас обыграл Боржеша и вышел в четвертый круг Australian Open

Сегодня, 09:11
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил португальца Нуну Боржеша в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 57 минут.
Алькарас сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Боржеша 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге испанец сыграет с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания, 15) - Александр Вукич (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) - 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2