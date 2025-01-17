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«Большой шлем»

Сегодня, 09:11

Алькарас обыграл Боржеша и вышел в четвертый круг Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Карлос Алькарас победил португальца Нуну Боржеша в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 57 минут.

Алькарас сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Боржеша 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге испанец сыграет с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания, 15) - Александр Вукич (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) - 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

 

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Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
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