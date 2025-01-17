Алькарас обыграл Боржеша и вышел в четвертый круг Australian Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил португальца Нуну Боржеша в третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2025 — 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Игра продолжалась 2 часа 57 минут. Алькарас сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Боржеша 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта. В следующем круге испанец сыграет с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания, 15) - Александр Вукич (Австралия). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 59 900 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Третий круг Карлос Алькарас (Испания, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) - 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2