Боржеш в пяти сетах обыграл Меншика в третьем круге US Open

Сегодня, 03:30
Представитель Португалии Нуну Боржеш победил чеха Якуба Меншика в третьем круге US Open-2024.
Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 3:6, 7:6 (8:6), 6:0. Теннисисты провели на корте 3 часа 54 минуты.
В 1/8 финала турнира «Большого шлема» Боржеш сыграет с победителем матча Флавио Коболли (Италия, 31) — Даниил Медведев (Россия, 5).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Нуну Боржеш (Португалия) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:7 (5:7), 6:1, 3:6, 7:6 (8:6), 6:0