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«Большой шлем»

Сегодня, 09:14

Обыгравший Надаля Макдональд не смог пробиться в четвертый круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Японский теннисист Йосихито Нисиока обыграл американца Маккензи Макдональда в третьем круге Australian Open 2023.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 6:2, его продолжительность составила 2 часа 25 минут.

33-я ракетка мира Нисиока 3 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету 65-й ракетки Макдональда — 7 эйсов, 6 двойных и 2 реализованный брейк-пойнта из 6.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» Нисиока сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США).

Напомним, что Макдональд во втором круге Australian Open обыграл Рафаэля Надаля (6:4, 6:4, 7:5).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Йосихито Нисиока (Япония, 31) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (8:6), 6:3, 6:2

Теннис
Australian Open
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