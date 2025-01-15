Самсонова проиграла Данилович во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Ольге Данилович из Сербии во втором круге Australian Open — 1:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 6 минут. 26-летняя россиянка подала один раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 1 брейк-пойнта. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 13).

В третьем круге Данилосвич сыграет против американки Джессики Пегулы, которая победила бельгийку Элисе Мертенс — 6:4, 6:2.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ольга Данилович (Сербия) — Людмила Самсонова (Россия, 25) — 6:1, 6:2

Джессика Пегула (США, 7) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:2