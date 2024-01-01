Ольховский: «Медведеву по силам выиграть турнир «Большого шлема» в 2024 году»

Бывший теннисист Андрей Ольховский высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев является одним из ведущих игроков мира, поэтому ему по силам выиграть один из турниров «Большого шлема» в 2024 году.

«Я считаю, что Даня показал отличные результаты в прошлом году, — цитирует ТАСС Ольховского. — Он доказал, что является одним из ведущих игроков мира, выиграл два «мастерса», играл в полуфинале и финале в турнирах «Большого шлема», дошел до полуфинала Итогового турнира. Это выдающиеся достижения. Я считаю, что ему вполне по силам выиграть один из турниров «Большого шлема» в этом году, но конкурентов у него тоже будет немало».

Медведев закончил 2023 год на третьем месте в мировом рейтинге, в 2022-м россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP.

Лучшим результатом 27-летнего спортсмена в турнирах «Большого шлема» является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.